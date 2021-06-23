В Луганске пройдет первый республиканский турнир по скалолазанию

Организаторы обещают зрелищную программу. Фото: Федерация альпинизма и скалолазания ЛНР

Впервые в истории ЛНР в Луганске пройдет открытый турнир по скалолазанию на искусственном рельефе. Датой проведения назначено 27 июня - когда в Республике будут праздновать День молодежи. Об этом сообщает Луганский информцентр со ссылкой на пресс-секретаря Федерации альпинизма и скалолазания Луганской Народной Республики Алексея Шевченко.

- Впервые в Луганске пройдет открытый республиканский турнир по скалолазанию на искусственном рельефе. В соревнованиях смогут поучаствовать спортсмены возрастом от 6 лет, - раскрыл подробности мероприятия представитель организации.

Уточняется, что церемония открытия соревнований начнется в 10.00 на территории сквера имени «Молодой гвардии». Это район летнего кинотеатра, подсказывают ориентир организаторы.

- Приглашаем всех желающих посетить турнир. Будет очень зрелищно и интересно, а нашим спортсменам не помешает поддержка зрителей, - говорит Алексей Шевченко.

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