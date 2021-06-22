В Снежном полиция изъяла у местного жителя подствольный гранатомет

В ходе отработки оперативной информации полицейские провели санкционированный обыск Фото: Артем КИЛЬКИН

В городе Снежное Донецкой Народной Республики правоохранители обнаружили у 54-летнего жителя подствольный гранатомет, а также 5 запалов к нему. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства внутренних дел Республики.

- Работники уголовного розыска Снежнянского горотдела МВД привлекли к уголовной ответственности уже ранее судимого мужчину за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Во время отработки оперативной информации полицейские провели у него дома санкционированный обыск, когда обнаружили и изъяли подствольный гранатомет к автомату Калашникова и 5 выстрелов ВОГ, - рассказали в ведомстве.

Со слов жителя, оружие и боеприпасы он обнаружил в черте города после завершения там боевых действий. Теперь пенсионеру грозит тюрьма. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 256 УК ДНР - за незаконное приобретение, хранение, передачу, сбыт, перевозку или ношение оружия и его частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

- Фигуранту дела грозит ограничение свободы сроком до 4-х лет и штраф до 80 тысяч рублей, - заявили следователи.

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