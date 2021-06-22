Украинских солдат проверят на наличие проблем с психикой

В ВСУ хотят уменьшить количество участившихся суицидов и дезертирств. Фото: штаб «ООС»

Последнее время в украинской армии отмечается резкий рост числа военнослужащих, испытывающих проблемы с психическим здоровьем. Как следствие, участились случаи суицидов и дезертирства. Во избежание этого командование оперативно-тактической группировки ВСУ «Восток» объявило о начале всеобщих тренингов. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Из-за критически низкого уровня морально-психологического состояния украинских солдат по приказу командующего ОТГ «Восток» Литвинова в соединениях и частях группировки проходят занятия с командным составом и внештатными психологами, - рассказали в оборонном ведомстве.

Разведка сообщает, что украинских командиров учат своевременно выявлять психологические проблемы у военнослужащих и в случае необходимости оказывать им психологическую поддержку. Тем самым в рядах ВСУ надеются поднять поумерившийся боевой дух солдат и уменьшить количество небоевых потерь в подразделениях.

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