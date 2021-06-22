Донецк присоединился к международной акции, посвященной Дню памяти и скорби

Наши ветераны - живые свидетели той войны. Фото: сайт Главы ДНР

В канун Дня памяти и скорби - 80-ой годовщины начала Великой Отечественной войны - в столице Донецкой Народной Республики прошла мемориальная акция «Свеча памяти». Ее провели в парке имени Ленинского Комсомола во время концерта «Музыка войны и победы», где перед зрителями выступила всемирно известная пианистка из США Валентина Лисица.

У подножия монумента «Твоим освободителям, Донбасс» жители и участники концерта зажгли лампадки, образовав из них инсталляцию «Вечный огонь» и выложив дату Великой Отечественной войны - 1941-1945 годы. К ним присоединились Глава Республики Денис Пушилин, депутат Государственной Думы РФ Виктор Водолацкий и сама пианистка Валентина Лисица.

Как сообщают организаторы, в память о погибших в годы Отечественной присутствующие зажгли более 5 тысяч свечей. Подобная акция пройдет сегодня и во всех регионах России.

Напомним, 22 июня в 12.15 состоится Всероссийская минута молчания. К ней присоединятся и жители ДНР.

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