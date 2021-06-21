Глава ДНР: Мы не будем спускать Украине с рук ее подлые выходки

Денис Пушилин считает, что Народная милиция ДНР должна была ответить ВСУ. Фото: АГ ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин сделал заявление по поводу прицельного обстрела ВСУ 21 июня Старомихайловки и гибели четверых защитников Республики.

- Поручил разобраться, почему Народной милицией ДНР не был открыт ответный огонь, который прямо предписан соглашениями в Минске. Именно это ведомство отвечает за защиту наших гражданских лиц и военнослужащих, а также за реагирование на эскалацию со стороны противника, - заявил Денис Пушилин.

Он отметил, что ДНР в отличие от нагло и неприкрыто саботирующей Минские соглашения украинской стороны, продолжает сохранять приверженность договоренностям и не стремится разворачивать горячую фазу конфликта.

- Но мы не должны и не будем спускать Украине с рук ее подлые выходки, и намерены реализовать соответствующие ответные шаги, - подчеркнул Глава ДНР.

Напомним, что от обстрелов ВСУ погибли четверо и ранены пятеро защитников ДНР. Причем украинские военные вероломно открыли огонь по санитарной машине после достижения договоренности о «режиме тишины».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экстренное заявление НМ ДНР: Под Донецком в результате обстрелов ВСУ погибли четверо защитников Республики

Еще пятеро военнослужащих ДНР получили ранения (подробнее)