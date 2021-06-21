Погода в Донецке: 22 июня будет солнечно и жарко - до 31 градуса

В Донецке будет малооблачно и жарко Фото: Юрий СОБОЛЕВ

22 июня в Донецке и Донецкой Народной Республике будет малооблачно. Температура воздуха утром +21…+22 градуса. Днем – до 31 градуса. Вечером +24…+26 градусов. Восточный ветер будет дуть скоростью от 4 до 7 м/с. Порывами до 15 м/с.

Православная церковь в этот день вспоминает двух святых с именем Кирилл. Святителя Кирилла Александрийского (376-444) и преподобного Кирилла, игумена Белозерского, жившего в 14 веке. В народном календаре – Кириллин (Кириллов) день, Кирилл Солнцеворот. По народному поверью, в этот день солнце земле всю силу отдает и наступает астрономическое лето. Считалось, если погода хорошая, а муравьев почти не видно, то будет ненастье. Стрижи и ласточки низко летают, вороны часто кричат – жди осадков. Много ягод – зима будет холодной.

По прогнозам синоптиков 23 июня сохранится жаркая и ветреная погода. Температура ночью 20-22 градуса тепла. Днем + 32 градуса.

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