В Донбассе американцы подготовили для провокаций две группы сил спецопераций ВСУ

Украинские диверсанты регулярно устраивают провокации в Донбассе. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинские силовики планируют привлечь к проведению провокаций две группы сил специальных операций (ССО), прошедших подготовку под руководством американских инструкторов. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- По информации нашей разведки, противник для проведения диверсий на луганском направлении планирует задействовать две группы сил спецопераций ВСУ «Альфа» и «Браво» из состава тактической группы отдельного центра ССО «Запад». Личный состав групп под руководством американских инструкторов прошел подготовку на полигоне в районе подконтрольного Киеву села Анадоль в Волновахском районе, - проинформировал Филипоненко.

Напомним, 11 июня диверсионной группой центра специальных операций «Запад» на наблюдательном посту Народной милиции ЛНР в районе поселка Голубовское ЛНР были хладнокровно убиты пятеро ополченцев.

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