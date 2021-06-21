СБУ выследила, как лекарства и косметика попадают из Украины в ДНР

В задержанном большегрузе находились более тонны лекарств и 18 тонн косметики. Фото: СБУ

После введения Украиной экономической блокады в ДНР и ЛНР стало значительно меньше украинских товаров. Все они вывозятся из незалежной незаконным путем. На днях в СБУ отчитались о задержании коммерсантов, которые занимались поставками лекарств и косметики в ДНР.

Задержанные собирались ввезти в республику более тонны лекарств и 18 тонн косметических изделий. Сумма товаров по предварительным подсчетам составляет 2,7 млн грн (7,1 млн руб.). По данным следствия, группа предпринимателей в течение полугода провозила товары по поддельным документам с территории Харьковской и Днепропетровской областей в ДНР. В документах же значилось, что лекарства и косметика следуют транзитом через Россию в Грузию.

Задержанным сообщили о подозрении в содействии террористической организации (ч. 1 ст. 258−3) Уголовного кодекса Украины. Коммерсантам грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

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