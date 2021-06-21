В Донецке выделены дополнительные автобусы для развоза жителей после концерта Валентины Лисицы

Концерт «Музыка войны и победы» начнется в 20 часов 21 июня в парке имени Ленинского Комсомола Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Дополнительные автобусы будут курсировать от диспетчерской станции «Крытый рынок» после концерта «Музыка войны и победы», который пройдет в Донецке 21 июня в парке имени Ленинского Комсомола. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы ДНР.

- После окончания симфонического концерта под открытым небом «Музыка войны и победы» будет организована целевая подача автобусов, работающих в режиме маршрутного такси, для развоза всех желающих в районы после окончания мероприятия, – сказано в сообщении.

Отправление транспорта от ДС «Крытый рынок» с 21:45 будет по следующим маршрутам: №14, 16, 28, 46, 46-в, 63, 77, 121.

Напомним, что концерт «Музыка войны и победы» начнется в 20:00, на нем выступит всемирно известная пианистка из США Валентина Лисица.

Кстати, в ночь на 22 июня в ДНР приостановили действие режима комендантского часа.

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