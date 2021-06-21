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Политика21 июня 2021 13:02

Украинские каратели открыли огонь из тяжелых минометов по Старомихайловке на окраине Донецка

По поселку было выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По пригороду Донецка было выпущено 20 мин. Фото: Пресс-центр штаба ООС

По пригороду Донецка было выпущено 20 мин. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 21 июня, днем украинские военные подвергли Старомихайловку на западе Донецка массированному обстрелу из тяжелых минометов. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- С 10:50 до 11:35 по Старомохайловке было выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров. Огонь был открыт из подконтрольной Киеву Красногоровки, - говорится в сообщении.

Также под обстрелом оказался поселок Лозовое на северо-западе Донецка. По нему было выпущено 5 гранат из СПГ. Напомним, что сегодня утром по этому поселку уже было выпущено 5 мин калибром 82 мм.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В представительстве добавили, что украинская сторона игнорирует запрос режима тишины путем задействования координационного механизма на уровне СЦКК.

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