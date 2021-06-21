Коронавирус в ЛНР: За сутки один житель Республики умер от COVID-19

Медики напоминают о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических рекомендаций. Фото: Минздрав ЛНР

В ЛНР за минувшие сутки один житель умер от COVID-19. Всего в Республике за время пандемии от опасной инфекции погибли 463 человека. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 5027. За сутки не выявлено новых больных коронавирусом. Выписано полностью выздоровевших в общей сложности 4400 человек. За сутки – 5, - говорится в сообщении.

Медики напоминают о важности профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций. Соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Митрополита Луганского и Алчевского Митрофана похоронят сегодня в в Киево-Печерской Лавре

Накануне с почившим иерархом простились в Луганске (подробнее)