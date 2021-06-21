В Луганске на пожаре погибла 67-летняя женщина

Огонь вспыхнул в квартире многоэтажного жилого дома, расположенного в квартале Мирный. Фото: МЧС ЛНР

67-летняя женщина погибла на пожаре в Луганске. Также от огня пострадали двое мужчин, их удалось спасти. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

Возгорание, унесшее жизнь женщины 1954 года рождения, произошло в квартире многоэтажного жилого дома, расположенного в квартале Мирный. Причина устанавливается. В результате пожара пострадали и спасены мужчины 1974 и 1987 годов рождения.

Ранее в МЧС отмечали, что наиболее частыми причинами пожаров являются неосторожность при курении, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

Тем временем, в Горловке спасатели ликвидировали сильный пожар на улице Шахтерская Калининского района. По информации пресс-службы МЧС ДНР, горела квартира на втором этаже трехэтажного дома. В результате огонь уничтожил домашние вещи и мебель на площади 50 кв. м. В этом случае обошлось без жертв и пострадавших.

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Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР (подробнее)