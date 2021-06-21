Сегодня в Донецке выступит всемирно известная пианистка из США Валентина Лисица

Вход на концерт Валентины Лисицы бесплатный. Фото: «Русский Центр»

Сегодня, 21 июня, в 20 часов в парке имени Ленинского Комсомола в Донецке начнется симфонический концерт под открытым небом «Музыка войны и победы» с участием всемирно известной пианистки из США Валентины Лисицы.

После концерта зрителей ожидает масштабная акция «Свеча памяти». Будет создана инсталляция «Огненные картины войны». Зажгут 5 тысяч свечей, из которых соберется слово «Слава».

Мероприятие в Донецке даст старт международной акции «Свеча памяти», которая пройдет во всех регионах России и других странах. Она будет посвящена 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

А 22 июня, в День памяти и скорби, Валентина Лисица выступит в Горловке.

Напомним, что Валентина Лисица – американская пианистка украинского происхождения. Впервые выступила в ДНР с концертом-реквиемом 22 июня 2015 года. После этого она еще несколько раз приезжала Республику.

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