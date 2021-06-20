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Политика20 июня 2021 21:14

В Авдеевку для провокаций прибыли две группы украинских снайперов

Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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Возможны огневые провокации. Фото: Штаб ООС

Возможны огневые провокации. Фото: Штаб ООС

По данным разведки Донецкой Народной Республики, для огневых провокаций в район подконтрольной Киеву Авдеевки прибыли две группы украинских снайперов.

- Отмечается прибытие двух снайперских групп из состава 54 разведывательного батальона в зону ответственности 72 отдельной механизированной бригады в район города Авдеевка с целью проведения огневых провокаций, - сообщили в УНМ ДНР.

В оборонном ведомстве отметили, что такая активность связана с предстоящими переговорами Контактной группы.

- Не исключаются попытки спровоцировать силы Народной милиции на ответный огонь, - сказали в Народной милиции.

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