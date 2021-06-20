В 59-й бригаде ВСУ вскрыли коррупционные схемы комбрига

Комбрига уличили в финансовых махинациях. Фото: штаб ООС

Генеральный штаб вооруженных формирований Украины вскрыл коррупционные схемы командира 59-й бригады полковника Геннадия Шаповалова. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- В ходе проверки комиссией выявлены грубые нарушения по финансовой части, в частности – отсутствие приказов на военнослужащих, совершивших самовольное оставление части, – рассказал Осадчий.

Кроме того, комбриг Шаповалов успешно присваивал положенные за нахождение в зоне «ООС» денежные надбавки военнослужащим, которые числились по приказам на передовой, но оставались в пункте постоянной дислокации подразделений.

- В настоящее время комбриг дает объяснения, идет поиск причастных лиц к финансовым махинациям, - сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

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Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР (подробнее)