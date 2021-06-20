В подконтрольном Киеву Донбассе задержали наркодилера из ВСУ

Военнослужащий занимался сбытом и распространением наркотиков. Фото: Штаб ООС
В подконтрольном Киеву Краматорске задержали украинского военнослужащего, который распространял наркотики среди сослуживцев. Об этом, ссылаясь на информацию источников, сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.
- 14 июня Тимошкин прибыл в квартиру к своему сослуживцу Варданяну, проживающему по улице Марата, дом 15, и был задержан сотрудниками полиции, которые организовали там засаду, - рассказывает Осадчий. - В ходе предварительного разбирательства установлено, что военнослужащий занимается сбытом и распространением наркотических веществ среди сослуживцев, организовывая так называемые закладки.
В автомобиле задержанного обнаружили 240 граммов наркотического вещества.
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