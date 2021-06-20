«Не могла попасть на сушу из-за сильной волны»: В Седово спасатели помогли женщине выбраться из воды

Спасатели помогли женщине выбраться на сушу (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сотрудники спасательной службы помогли женщине выбраться из воды, которая из-за сильной волны не могла выйти на сушу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики.

- Наблюдая за акваторией спасатели увидели женщину в десяти метрах от берега, которая не могла попасть на сушу из-за сильной волны, - Сотрудники спасательной службы помогли женщине 1977 года рождения выбраться из воды и передали медикам.

Отмечается, что спасенная женщина не нуждалась в госпитализации.

Напомним, что для въезда в курортный поселок Седово в 2021 году потребуется заблаговременно заблаговременно зарегистрироваться в местах размещения – местных пансионатах, мини-отелях или у частных предпринимателей.

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