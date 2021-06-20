22 июня пианистка из США Валентина Лисица выступит в Горловке

Валентина Лисица выступит в Горловке
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
22 июня, ко Дню памяти и скорби, в Горловке выступит всемирно известная пианистка из США Валентина Лисица. Об этом сообщил министр культуры Донецкой Народной Республики Михаил Желтяков.
- Симфонический сольный концерт пианистки Валентины Лисицы состоится в Горловке 22 июня, начало в 15.00, - анонсировал Желтяков.
Михаил Васильевич отметил, что на концерте по случаю объявленного Главой ДНР Денисом Пушилиным Года русской культуры будет звучать только русская музыка.
Также Валентина Лисица даст мастер-класс для учащихся музыкальных школ города.
Напомним, что 21 июня всемирно известная пианистка выступит в Донецке.
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