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Общество20 июня 2021 17:04

22 июня пианистка из США Валентина Лисица выступит в Горловке

Об этом сообщил министр культуры ДНР Михаил Желтяков
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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Валентина Лисица выступит в Горловке

Валентина Лисица выступит в Горловке

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

22 июня, ко Дню памяти и скорби, в Горловке выступит всемирно известная пианистка из США Валентина Лисица. Об этом сообщил министр культуры Донецкой Народной Республики Михаил Желтяков.

- Симфонический сольный концерт пианистки Валентины Лисицы состоится в Горловке 22 июня, начало в 15.00, - анонсировал Желтяков.

Михаил Васильевич отметил, что на концерте по случаю объявленного Главой ДНР Денисом Пушилиным Года русской культуры будет звучать только русская музыка.

Также Валентина Лисица даст мастер-класс для учащихся музыкальных школ города.

Напомним, что 21 июня всемирно известная пианистка выступит в Донецке.

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