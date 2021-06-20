Лучшим врачам ДНР вручили государственные награды

Награды вручал заместитель Председателя Правительства Владимир Антонов (в центре). Фото: mzdnr.ru

19 июня, в канун дня медицинского работника, заместитель Председателя Правительства Владимир Антонов вручил государственные награды лучшим врачам Республики.

- Поблагодарил их за невероятный профессионализм и самоотверженность при исполнении служебного долга, а также выразил глубокую признательность за помощь нашим гражданам. Низкий вам поклон за героический труд! – сказал Владимир Антонов.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал подвигом борьбу медицинских работников ДНР с коронавирусной инфекцией.

- Очень многие из них пожертвовали собой, спасая жизни пациентов, - говорит Пушилин. - Поэтому мы вдвойне и втройне выражаем признательность нашим врачам и медсестрам, диагностам и лаборантам, фельдшерам и санитарам за служение людям и профессии, за чуткость, отзывчивость и лучшие душевные качества.

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