ВСУ установили в Луганщине ложные знаки минной опасности, чтобы помешать работе ОБСЕ

Знаки о минировании местности появились в районах на подконтрольной ВСУ части Луганской области [архивное фото] Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Попаснянском и Новоайдарском районах подконтрольной Киеву части Луганской области боевики ВСУ установили ложные знаки минной опасности, чтобы помешать работе наблюдателе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— По указанию комбрига полковника Владимира Шворака саперы из 80-й бригады установили ложный знак «Осторожно, мины!» на обочине дороги до Райгородка (Новойдарского района). Такие же знаки установлены боевиками 14-й бригады вблизи сельскохозяйственного поля Новотошковского (Попаснянского района), — говорится в сообщении.

Отмечается, что своими действиями киевские силовики нарушают мандат наблюдателей специальной миссии. Однако стоит напомнить, что кроме ложного минирования окрестности, противник неоднократно блокировал работу беспилотников ОБСЕ с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы. Это также противоречит положениям из документа.

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