Пианистка из США Валентина Лисица возложила цветы к месту гибели Александра Захарченко

Пианистка Валентина Лисица с министром культуры Михаилом Желтяковым и исполнительным директором «Русского центра» Еленой Евсеевой на месте гибели первого Главы ДНР Александра Захарченко. Фото: Официальный сайт ДНР

Сегодня, 19 июня, всемирно известная пианиста из США Валентина Лисица побывала у места гибели первого Главы ДНР Александра Захарченко и возложила цветы к общественному мемориалу у бывшего кафе «Сепар». Об этом сообщили на официальном сайте Республики.

На месте на женщину нахлынули воспоминания. Она рассказала, что когда первый раз приезжала в Донецк, то мало знала о событиях в Донбассе. Тогда здесь все было «гораздо напряженее и драматично». Именно тот момент она встретила Александра Захарченко.

— У меня создалось ощущение, что передо мной сидит мой брат. Александр Захарченко отдал свою жизнь за свободу Донбасса, за наше будущее. И мне тяжело было поверить, что с ним произошло. Для меня очень важно отдать малую дань памяти этому человеку, — поделилась Валентина Лисица.

Пианистка с самого начала горячо поддерживала Донецкую Народную Республику. Несмотря на занятой концертный график, она находит время для поездок в Республику. Она выступала не только в Донецке, а также в Дебальцево, Горловке и Енакиево.

Жители ДНР и в этом году с нетерпением ожидают концерта пианисты, который состоится 21 июня в парке Ленинского Комсомола. Это будет реквием посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны.

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