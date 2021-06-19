Боевики ВСУ открыли огонь по автобусу с рабочими Донецкой фильтровальной станции

Донецкая фильтровальная станция находится вблизи Ясиноватой и обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны от линии соприкосновения. Фото: Народная милиция ДНР

Боевики вооруженных формированию Украины в Донбассе на днях открыли беспорядочную стрельбу в районе села Веселое. Сегодня стало известно, что их целью был вахтовой автобус рабочих Донецкой фильтровальной станции. Информация о пострадавших не поступала. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

— По информации от источника в штабе 72-й отдельной механизированной бригады, проводится разбирательство по факту беспорядочной стрельбы, которую устроили 17 июня боевики мотопехотного батальона, — рассказал Басурин.

Отмечается, что обстрел автобуса с людьми на самом деле был импровизированным соревнованием между изрядно выпившими боевиками. Данный инцидент мог бы сойти им с рук, если бы не патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В тот момент международные наблюдатели проводили разведку обстановки в районе фильтровальной станции и соответственно зафиксировали факт нарушения режима прекращения огня.

— Инцидент негативно воспринят командующим ООС Кравченко, который приказал провести замену личного состава на позициях мотопехотного батальона, а также организовать взаимодействие с СЦКК Украины по получению информации о передвижениях мониторинговой миссии, — заключил замначальника.

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