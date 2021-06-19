«Скорость, экстрим и адреналин»: В Донецке пройдут гонки на внедорожниках памяти Александра Захарченко

Мероприятие пройдет в Буденновском районе города возле ставка «Сахалин». Фото: Внедорожный Клуб Донбасс

26 июня в Донецке состоится заезд на внедорожниках, посвященный памяти первого Главы ДНР Александра Захарченко. Организаторы обещают гостям и участникам соревнования яркие впечатления. Об этом сообщили во «Внедорожном Клубе Донбасс».

— Скорость, экстрим и адреналин: в Донецке пройдёт кубок памяти Первого Главы ДНР А.В. Захарченко «Навигатор трофи». Внедорожный Клуб Донбасс приглашает желающих принять участие в соревнованиях по автомотоспорту в следующих категориях: стандарт, спорт, хард, ATV/UTV, — говорится в сообщении.

После заезда гости и участники соревнований смогут себя занять другими развлечениями. Организаторы подготовили увлекательную программу с розыгрышами и подарками. Сделать перерыв «на обед» можно будет на полевой кухне и фуд-кортах.

Мероприятие пройдет в Буденновском районе города возле ставка «Сахалин». Первый заезд начнется только в 10 часов.

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