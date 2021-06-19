Птицефабрики ДНР отправили на карантин из-за птичьего гриппа

На птицефабриках ДНР ввели ограниченный доступ для недопущения распространения гриппа Фото: Алексей БУЛАТОВ

На птицефабриках ДНР ввели ограниченный доступ для недопущения распространения гриппа. Об этом сообщил министр агропромышленной политики и продовольствия Республики Артем Крамаренко.

— Территория вокруг нас – неблагополучна по целому ряду факторов. На Украине – это АЧС, она даже внесена в международный список по вспышке чумы свиней. В РФ вспышка птичьего гриппа, которая привела к массовой гибели на птицефабриках большого количества поголовья, — отметил Крамаренко.

Благодаря карантину эпидситуацию на предприятиях получается контролировать. Кроме того, каждый месяц ветеринарная служба ДНР проверяет, в каком санитарно-эпидемиологическом состоянии находятся птицы.

Такая предосторожность объясняется тем, что в прошлом году ДНР уже сталкивалась со вспышкой птичьего гриппа. Генетический материал возбудителя высокопатогенного гриппа нашли в курах, которые были доставлены в Республику с территории России предприятием «Птицефабрика Таганрогская». В борьбе с болезнью ДНР пришлось на какое-то время запретить ввоз птиц, яиц, пуха, пера, кормов из Таганрога.

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