СOVID-19 диагностировали у 242 жителей ДНР за сутки

На лечение от COVID-19 поступили 178 пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республики коронавирус диагностировали у 242 человек, 178 пациентов сняли с учета с полным выздоровлением, летальных случаев зарегистрировано 16. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— За 18 июня проведено 392 исследования, из них выявлено 137 случаев заболевания (34,9%) и у 105 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ДНР были зарегистрированы 41 793 случая заражения: на стационарном и амбулаторном лечении находятся 3489 пациентов, выписаны 35 136 человек, летальных случаев – 3168.

В связи с ростом заболеваемости, Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры для недопущения распространения COVID-19. В общественных местах необходимо носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиком для рук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЛНР зафиксировали прирост больных и летальных случаев от COVID-19

За сутки в ЛНР 22 человека заболели коронавирусом и два пациента скончались (подробнее)