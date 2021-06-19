Комендантский час в ДНР приостановлен с 20 по 22 июня

В ДНР продолжаются эксперименты с послаблением действия комендантского часа Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

22 июня в ДНР отмечается День памяти и скорби по погибшим в годы Великой Отечественной войны. В связи с этим Глава Республики Денис Пушилин приостановил действие комендантского часа. Соответствующее распоряжение было опубликовано пресс-службой руководителя страны.

— Приостановить действие комендантского часа на территории ДНР в период с 23:00 20 июня 2021 года до 4:00 22 июня 2021 года, — говорится в тексте документа.

Также в распоряжении сказано, что министр внутренних дел Алексей Дикий должен организовать усиленное патрулирование территории Республики на указанный период.

В ДНР продолжаются эксперименты с послаблением действия комендантского часа. О намерении поэтапной его отмены Денис Пушилин заявлял еще на прошедшей два месяца назад большой пресс-конференции.

Сначала комендантский час отменяли на время больших праздников, как Новый год, Пасха, 9 мая и др. Не так давно Глава государства сделал еще исключение для летних выходных дней. Итогом такого постепенного снятия ограничения должна стать полная отмена комендантского часа.

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