В ЛНР зафиксировали прирост больных и летальных случаев от COVID-19

Еще 10 человек в ЛНР побороли болезнь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция была диагностирована у 22 жителей ЛНР. Еще 10 человек побороли болезнь. Летальных случаев за отчетный период зарегистрировано 2. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса медики ЛНР зафиксировали 5 019 случаев заболевания, из них 175 человек получают лечение амбулаторно и стационарно, 4 384 пациентов побороли болезнь, а летальных случаев – 460.

Напомним, что в Луганской Народной Республике введен режим повышенной готовности. Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при правительстве ввела ряд мер для предупреждения распространения болезни. Ограничения коснулись изменения режима работы госорганов, предприятий, учреждений и транспорта. Однако со временем некоторые ограничения послабляют.

Чтобы предотвратить распространение COVID-19 в Минздраве рекомендуют соблюдать социальную дистанцию, носить защитную маску в общественных местах, использовать антисептик для рук и в общем избегать мест большого скопления людей.

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