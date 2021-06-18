Правоохранители не исключают, что взрыв газопровода в Луганске мог случиться в результате диверсии

Газовщики демонтировали поврежденный участок трубы и установили временные заглушки. Фото: ЛИЦ

В ЛНР не исключают, что взрыв газопровода в Луганске мог случиться из-за диверсии. Об этом заявили в Министерстве государственной безопасности Республики.

- По предварительной информации, к взрыву могла привести чрезвычайная ситуация техногенного характера. В то же время, не исключаем вероятности совершенной диверсии, направленной на подрыв экономической безопасности и обороноспособности Луганской Народной Республики, - рассказали в ведомстве.

Напомним, минувшей ночью в Луганске в районе парка имени 1 Мая прогремел мощный взрыв, после которого загорелся газопровод среднего давления.

В результате ЧП без газоснабжения остались потребители 20 жилых домов и 21 коммунальный объект города. На место происшествия выехали пожарные и правоохранители для выяснения причин случившегося.

Тем временем работники государственного предприятия «Луганскгаз» демонтировали поврежденный участок газовой трубы и установили временные заглушки. Сейчас подача газа отключенным абонентам уже восстановлена.

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