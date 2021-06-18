Погода в Донецке: 19 июня будет пасмурно, но без дождя

Небо в столице будет ясным только с утра Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

В субботу,19 июня, в столице Донецкой Народной Республики небо будет ясным только с утра, а потом его затянет облаками до самого вечера. Хотя осадков, как заверяют синоптики, не предвидится.

Утром столбики термометров покажут +18…+22 градуса тепла, днем воздух прогреется до +28…+29 градусов по Цельсию.

Ветер восточный, со скоростью воздушных масс до 7-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749-748 мм ртутного столба.

В этот день православные люди вспоминают преподобного Илариона Нового. В селе начинается горячая страда - время прополки. По этому поводу в народе даже придумали пословицу: «Пришел Иларион - дурную траву из поля вон». Предки внимательно следили за насекомыми: если вечером летали жуки - значит, можно было ожидать хорошей погоды.

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