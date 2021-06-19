«Почта Донбасса» ввела в оборот марку с изображением известного хирурга из Донецка Григория Бондаря

Специальное гашение прошло в конференц-зале Республиканского онкологического центра. Фото: Почта Донбасса

«Почта Донбасса» ввела в оборот новый почтовый блок из серии «Великие люди Донецкого края», который посвятила выдающемуся донецкому хирургу Григорию Бондарю. Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия.

Сообщается, что на новой художественной марке изображен легендарный врач. На ней также проставлены герб ДНР, год выпуска и номинальная стоимость. Она составляет 74 рубля.

- В качестве фона для почтового блока № 49 была выбрана фотография, где запечатлен Бондарь и его коллеги во время проведения операции. Кроме того, есть изображения терриконов и шахт, которые символизируют Донбасс. Марка и блок вышли тиражом в 3 тысячи экземпляров, - рассказали почтовики.

Основателю и руководителю Донецкого областного противоопухолевого центра (сейчас Республиканский онкологический центр имени профессора Г.В. Бондаря) также посвящен конверт первого дня и специальный почтовый штемпель. На его оттиске - изображение микроскопа, хирургических инструментов и молекулы ДНК.

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