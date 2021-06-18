За неделю населенные пункты ДНР подвергались украинским обстрелам 16 раз

Противник продолжает нарушать Минские договоренности. Фото: штаб «ООС»

В нарушение Минских договоренностей Украина продолжает обстреливать Донбасс. За прошедшую неделю территорию Донецкой Народной Республики киевские войска накрывали огнем 16 раз. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Под огневым ударом украинской армии оказались район «Вольво-центра», село Веселое, поселки Жабуньки и шахты имени «Октябрьская» на донецком направлении, а также села Сосновское, Украинское и Ленинское - на мариупольском, - рассказал он.

Представитель оборонного ведомства также уточнил, что при обстрелах населенных пунктов Республики противник использовал артиллерию большого калибра. Огонь велся из 120-миллиметровых минометов, различных гранатометов и стрелкового оружия.

Эдуард Басурин также отметил, что материалы по обстрелам ВСУ собраны и направлены представителям международных организаций, а также в Генеральную прокуратуру Донецкой Народной Республики. Их приобщат к уголовным делам, которые завели в отношении украинских командиров.

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