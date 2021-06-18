Коронавирус в ЛНР: число заболевших приблизилось к отметке в пять тысяч

Врачи продолжают бороться за тех, кто заболел ковидом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За сутки в Луганской Народной Республике медики подтвердили коронавирусную инфекцию еще у 13 человек. Есть и новые смерти от COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ЛНР.

- Зарегистрировали два летальных случая, - рассказали в ведомстве.

Там также уточнили, что сейчас количество заболевших ковидом в Республике приближается к отметке в пять тысяч.

- На сегодняшний день подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР - 4 997, - сообщили в Минздраве.

С начала пандемии полностью выздоровели 4 374 человека. Медики также зарегистрировали 458 случаев смерти пациентов, у которых они диагностировали коронавирус.

Напомним, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сложившейся на территории Украины, для жителей ЛНР изменили правила пересечения пункта пропуска «Станица Луганская». Теперь луганчане могут выезжать в незалежную не чаще одного раза в месяц. Для исключительных случаев необходимо дополнительное разрешение от Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии.

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