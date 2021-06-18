Ночью в Луганске горел газопровод

На месте происшествия работают сотрудники газовой службы. Фото: ЛИЦ

Прошедшей ночью в Луганске в районе парка имени 1 Мая прогремел мощный взрыв, после чего загорелся газопровод среднего давления. Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Луганскгаз».

- Ночью 18 июня на газопроводе среднего давления диаметром 425 миллиметров произошел взрыв, от чего образовалось сильное возгорание, - рассказали на предприятии.

В результате инцидента без газоснабжения остались потребители 20 жилых домов и 21 коммунальный объект в городе. На место происшествия сразу же выехали пожарные и правоохранители. Сейчас они устанавливают причину взрыва.

- По состоянию на 6.30 пожарным удалось погасить пламя. А уже к 10.00 наши сотрудники провели подготовительные предсварочные работы и зачистили место разрыва трубы. Готовимся к замене поврежденного участка газопровода, после чего подача газа отключенным абонентам будет восстановлена, - пояснили в ГП «Луганскгаз».

Читайте также

Спасатели откачали воду с затопленных частных подворий двух районов Донецка

Чрезвычайная ситуация возникла в Буденовском и Ленинском районах столицы (подробнее)