Коронавирус в ДНР: За сутки инфекцией заразились 227 жителей

У 72 пациентов диагноз установили после сдачи анализов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки медики диагностировали 227 новых случаев заражения жителей коронавирусной инфекцией в Донецкой Народной Республике. Такие данные озвучили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- За 17 июня провели еще 490 лабораторных исследований, в ходе которых выявили 155 случаев заболевания COVID-19, а у 72 пациентов такой диагноз установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в профильном ведомстве.

В Минздраве также уточнили, что за день были сняты с учета 111 пациентов, которые полностью выздоровели. Не смогли побороть болезнь и скончались 13 человек. Кроме того, результаты проведенного экспресс-тестирования показали, что у двух жителей коронавирус уже был раньше.

С учетом последних обнародованных данных, коронавирусной инфекцией в ДНР заразились 41 151 пациент. Продолжают лечение 3 441 больной, выписались из больниц 34 958 человек, умерли от ковида 3 152 жителя Республики.

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