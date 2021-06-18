В Берлине открыли фотовыставку в память о погибших детях Донбасса

В центре немецкой столицы развернули целый палаточный городок с фото пострадавших от обстрелов украинской армии жителей и, прежде всего, детей. Фото: МИД ДНР

С 15 по 24 июня в Берлине проходит акция «Мир детям Донбасса», в рамках которой жителям расскажут о преступлениях украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики.

На улицах столицы Германии выставлены фотографии детей, погибших от украинских обстрелов. Экспозиция создана при участии немецкой организации «Мост мира - помощь жертвам войны».

- Таким образом активисты из Германии призывают жителей Европы обратить внимание на реальную и правдивую сторону событий в Донбассе, которую украинские власти с помощью западных медиа пытаются извратить в выгодном для себя свете, - рассказали в МИД.

Кроме самой фотовыставки, в Берлине также запланирован показ документальных фильмов о Донбассе и выступления немецких политиков и общественных деятелей на тему европейской трактовки ситуации в ДНР и ЛНР. На акции уже успели побывать депутат немецкого парламента Гуннар Линдеманн и член партии «Альтернатива для Германии» Рихард Гретцингер.

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