ВСУ выпустили по ДНР более 30 боеприпасов

Украинские военные пустили в ход крупнокалиберное оружие. Фото: штаб «ООС»

За сутки украинские войска открывали огонь по Донецкой Народной Республике 4 раза. Об этом сообщили ее представители в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Общее количество примененных ВСУ боеприпасов составило 35 единиц, - уточнили последние данные наблюдатели.

Сообщается, что в зону обстрелов попали окрестности «Вольво-центра», поселка шахты «Октябрьская» и села Веселое на донецком, а также села Ленинское на мариупольском направлениях. Противник пустил в ход крупные минометы калибром 120 миллиметров и гранатометы разных видов - РПГ, СПГ и АГС.

Представители Республики заявили, что украинская сторона по-прежнему игнорирует все запросы на соблюдение режима тишины через применение координационного механизма.

- На наши обращения приходит неизменный ответ: обстрел не подтверждаем, РПО соблюдаем, - рассказали в СЦКК.

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