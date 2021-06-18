В Донецке проходит первый в истории ДНР международный форум по спортивной индустрии

Участники обсудят вопросы развития и популяризации спорта в молодежной среде. Фото: сайт Правительства ДНР

Донецк принимает первый в истории Республики международный форум «Спортивная индустрия Донбасса - 2021». Организатором выступили Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР и Русский центр. Об этом сообщается на сайте Правительства.

Уточняется, что форум продлится два дня, в течение которых участники обсудят подход к развитию физической культуры и спорта для разных категорий населения, поговорят о перспективах спортсменов в Донбассе, а также проблемах физического воспитания в образовательных учреждениях Республики.

- Сегодня через соцсети нашим детям и молодежи навязывают разные вредные привычки. Поэтому мы должны активнее работать в плане формирования у них культуры здорового образа жизни. Такая работа в Республике уже ведется, и даже видно положительную динамику. Это рост числа профессиональных спортсменов и людей, вовлеченных в массовый спорт. Тем не менее, есть к чему стремиться. Перед нами стоит четкая задача - привить любовь к спорту с раннего детства, сделать его доступным, - отметил вице-премьер ДНР, президент федераций дзюдо и самбо Владимир Антонов.

Читайте также

Пианистка из США Валентина Лисица выступит в Донецке 21 июня

Концерт пройдет под открытым небом в парке имени Ленинского Комсомола (подробнее)