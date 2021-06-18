Из водоемов ДНР спасатели извлекли более 4,5 тысяч боеприпасов

Водолазы обследуют дно водоема на наличие опасных предметов. Фото: МЧС ЛНР

За пять с половиной лет работы отделения водолазно-пиротехнических работ в ДНР спасатели обнаружили и извлекли из водоемов более 4,5 тысяч боеприпасов. Об этом сообщил телеграмм-канал «Донбасс решает» со ссылкой на Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

По словам спасателей, немалая часть водоемов в Республике загрязнена от неразорвавшихся снарядов, гранат и мин самого различного калибра. Все это - эхо нынешней войны в Донбассе. И не только.

- Кроме этого, в акватории водоемов остается очень много взрывоопасных предметов со времен Великой Отечественной войны. К примеру, в ходе проведения работ в поселке Кожевня были выявлены 342 таких предмета, - рассказали в отделении водолазно-пиротехнических работ МЧС ДНР.

Подобные выезды специалистов осуществляются и в Луганской Народной Республике. Так, на территории Исаковского водохранилища сотрудники МЧС проверили участок подводной части пляжа на наличие опасных предметов. В общей сложности, водолазы исследовали 2 тысячи квадратных метров дна.

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