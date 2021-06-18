С июля в ДНР поднимут зарплаты бюджетникам

Зарплаты и пенсии в Республике планируют довести до уровня Ростовской области РФ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С июля в Донецкой Народной Республике пройдет запланированное повышение заработных плат работникам бюджетной сферы. Они вырастут на четверть. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ДНР.

- Предусмотрено повышение должностных окладов (тарифных ставок) на 25 процентов с 1 июля 2021 года, - сообщили там.

Кроме того, будет увеличен размер пенсий и социальных пособий жителям. Об этом на днях заявил Глава Республики Денис Пушилин.

- Повышение зарплат бюджетникам и пенсий автоматически подтянет и повышение заработных плат по другим отраслям. Это будет неправильно, если возникнет большая разница. Так или иначе, но все остальные, в том числе и частные предприятия, вынуждены будут повышать заработную плату, - отметил он во время встречи с журналистами.

Сейчас, по словам Дениса Пушилина, в Республике ориентируются на экономические показатели Ростовской области России, в том числе и по оплате труда. Руководитель государства выразил надежду, что в обозначенные сроки ДНР достигнет таких же цифр.

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