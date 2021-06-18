В Донбассе активизировались мошенники, предлагающие жителям помощь в пересечении КПП

Граждан призывают быть бдительными при пересечении линии соприкосновения в Донбассе Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Луганской Народной Республике предупредили о мошенниках с Украины, которые подделывают фальшивые справки о регистрации в ЛНР. С помощью таких документов злоумышленники обещают быстрое пересечение границы через контрольно-пропускные пункты в Донбассе. Об этом сообщили в Центре общественных связей МВД Республики.

Сообщается, что с потенциальными жертвами преступники связывались через социальные сети и мессенджеры. Заверяли тех в подлинности оформляемых документов, после чего указывали номер банковской карты, на которую следовало перечислить деньги за оказание такой «услуги».

- Согласившись на все требования, граждане получали на руки поддельный документ. То, что он является недействительным, вскрывалось сразу же при проверке на КПП, - рассказали правоохранители.

В отношении лиц, предоставивших жителям фейковые справки, в Республике возбудили уголовное дело. И напомнили: уголовную ответственность влечет за собой не только изготовление, но также использование заведомо подложных документов.

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