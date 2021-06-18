Как будут работать банки в ЛНР на Троицу

Банк приостановит свою работу в связи с празднованием в Республике дня Троицы. Фото: твойгород.com

В понедельник, 21 июня, в Луганской Народной Республике будут закрыты все подразделения Государственного банка. А накануне - в субботу, 19 июня, работать будут только дежурные отделения. Об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

Уточняется, что банк приостановит свою работу в связи с празднованием дня Святой Троицы.

- В воскресенье и понедельник, 20 и 21 июня, в связи с выходными праздничными днями отделения банка работать не будут, - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что с 22 июня работа продолжится в прежнем режиме.

Напомним, в Министерстве труда и социальной политики ЛНР напомнили о том, что в период празднования Троицы у жителей появятся дополнительные выходные.

В этом году православный праздник приходится на воскресенье, 20 июня. Так что выходной день переносится на 21 июня. То есть, в Республике будут три выходных дня - с 19 по 21 июня. Соответственно, следующая рабочая неделя продлится не пять, а четыре дня - с 22 по 25 июня.

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