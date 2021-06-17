18 июня в Донецке будет сильный дождь, + 24 градуса Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 18 июня будет облачно с прояснениями. Сильный дождь.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от +22 до + 24 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

8 июня отмечается день священномученика Дорофея, епископа Тирского. В народе говорили: «День Дорофея - утро вечера мудренее». Если в этот день солнце парит и тишина в воздухе, можно готовится к грозе. С Дорофея начинаются самые короткие ночи в году – «воробьиные».

По прогнозам синоптиков, 19 июня в Донецке и ДНР будет солнечно, без осадков.

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