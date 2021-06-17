Глава МИД ДНР Наталья Никонорова: Попытка Зеленского шантажировать Запад в очередной раз провалилась

Наталья Юрьевна указала на противоречивость заявлений г-на Зеленского. Фото: МИД ДНР

Руководитель Украины Владимир Зеленский рассуждает о создании «самой мощной армии в Европе», причем озвучивает подобные размышления под соусом прямого шантажа западных стан, которые, по его мнению, должны помочь Украине вернуть Донбасс. Об этом сегодня заявила руководитель внешнеполитического ведомства Республики Наталья Никонорова.

Такая риторика указывает на три характерных момента: во-первых, на прочно укоренившуюся в поведении украинских властей алогичность. Во-вторых, господин Зеленский демонстрирует полное отсутствие нацеленности на дипломатический путь урегулирования конфликта. И, в-третьих, украинское руководство шантажирует Запад: или западные страны предоставляют Киеву финансовую и прочую поддержку, или же Киев развязывает горячую фазу противостояния.

- Мы воспринимаем такие высказывания как сигнал полного отчаяния украинских властей, все надежды которых на какие-либо изменения в позиции стран-гарантов касательно безальтернативности Минских соглашений полностью провалились после вчерашней встречи. По итогам которой вновь было артикулировано следующее: Минский план является единственным на данный момент способом мирно урегулировать конфликт, - подчеркнула Наталья Юрьевна.

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