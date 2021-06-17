Российский певец Владимир Вьюров собирается отметить свой юбилей выступлением в Донецке

Владимир Вьюров собирается отметить свой юбилей выступлением в Донецке Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Известный российский певец Владимир Вьюров собирается отметить свое 60-летие выступлением на сцене «Донбасс Оперы».

- В декабре, с позволения генерального директора театра Евгения Денисенко, я хочу отметить свой юбилей в «Донбасс Опере» оперой «Риголлето». По возможности, тем составом, с которым я выступал в 2014-м, - рассказал Владимир Вьюров на пресс-конференции в Донецке.

Известный российский певец впервые посетил Республику в декабре 2014-го. Тогда он спел в опере «Риголлето».

- На тот момент у нас осталось всего восемь солистов, мы решили выпустить спектакль «Риголлето» и первый человек, который откликнулся - Владимир Николаевич. Он приехал и спел, с этим мы и открылись в 2014 году. Я считаю, это - творческий подвиг, - отметил Евгений Денисенко.

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