В Донбассе среде украинских военных растут небоевые потери. Фото: штаб ООС

В Донбассе военнослужащий одной из бригад ВСУ погиб от удара током при оборудовании узла связи. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- По имеющейся информации, во время развертывания узла связи военнослужащими 24-й бригады ВСУ в районе Лисичанска и попытки подключиться к высоковольтной линии электропередачи погиб Роман Галуха, который, нарушив требования безопасности, попал под воздействие высокого напряжения, - рассказал он.

Как стало известно республиканской разведке, командир бригады скрыл факт случившегося от вышестоящего штаба. Информация о гибели военнослужащего получила огласку в социальных сетях от его сослуживцев.

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