В Горловке полицейские проверяют места возможного скопления молодежи, разрушенные здания, территории школ и детсадов. Фото: МВД ДНР

В Горловке полицейские проводят мероприятия под условным названием «Лето-2021», направленные на обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних. Об этом сообщает МВД ДНР.

- Правоохранители проверяют места возможного скопления молодежи, разрушенные здания, территории школ и детсадов. Также осуществляются проверки неблагоустроенных пляжей, на которых полицейские проводят с гражданами беседы на предмет запрета употребления алкоголя и напоминают правила безопасного нахождения на воде, - сообщили в МВД.

Сотрудники сектора по делам несовершеннолетних также навещают детей в пришкольных лагерях. Стражи порядка напоминают ребятам о последствиях курения и употребления алкоголя, разъясняют ответственность за порчу имущества и предупреждают о возможности склонения взрослыми к совершению противоправных действий. На сегодня инспекторы выявили один случай бродяжничества и задокументировали факт курения подростком на территории учебного заведения.

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