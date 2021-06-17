Украинские боевики заминировали сельскохозяйственное поле у Луганского. Фото: штаб ООС

Украинские боевики установили 235 противотанковых мин на сельскохозяйственных полях вблизи Луганского. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

- Боевики 59-й бригады ВСУ на сельскохозяйственных полях вблизи Луганского установили 235 противотанковых мин ТМ-62, - говорится в сообщении УНМ ЛНР.

В оборонном ведомстве добавили, что подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия. Минирование украинскими военнослужащими дорог общего пользования ставит под угрозу жизни и здоровье мирных жителей и представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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