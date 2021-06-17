Леонид Пасечник: Погибшие под Луганском журналисты ВГТРК боролись за правду о войне в Донбассе

Леонид Пасечник отметил, что погибшие под Луганском журналисты ВГТРК боролись за правду о войне в Донбассе. Фото: сайт Главы ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что погибшие 17 июня 2014 года в районе поселка Металлист журналисты Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Игорь Корнелюк и Антон Волошин боролись за правду о войне в Донбассе.

- Антон Волошин и Игорь Корнелюк боролись за правду о войне на Донбассе. С бойцами на передовой, под снарядами и пулями, без страха и смятений. Их оружие - слово. Они остались верны своему долгу до последнего вздоха, став примером мужества и преданности профессии. Вечная память, - написал Леонид Пасечник на своей странице в Twitter.

Съемочная группа ВГТРК, готовившая репортаж об эвакуации жителей расположенного под Луганском Металлиста, 17 июня попала под минометный обстрел, который вели украинские боевики. Звукорежиссер Антон Волошин погиб на месте, а корреспондент Игорь Корнелюк получил тяжелое ранение и скончался в больнице.

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