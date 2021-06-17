Коронавирус в ДНР за сутки вывили у 230 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в ДНР за сутки вывили у 230 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- За 16 июня проведено 660 исследований, из них выявлено 186 случаев заболевания и у 44 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, на лечении (стационарном и амбулаторном) от коронавируса находятся 3 338 пациентов, выписаны – 34 847 человек, летальных случаев – 3139.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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