ВСУ обстреляли окрестности Донецкого аэропорта. Фото: штаб ООС

17 июня утром украинские силовики обстреляли окрестности Донецкого аэропорта, в частности, шахту «Октябрьская» и село Веселое. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Первый обстрел был в 04.18. С украинских позиций в направлении Веселого было выпущено пять гранат из СПГ и три 120-миллиметровые мины. Второй обстрел зафиксирован в 04.50. Украинские силовики выпустили восемь мин калибром 120 миллиметров по району шахты «Октябрьская». Огонь в обоих случаях велся с подконтрольных Киеву Песок.

Украинская сторона в СЦКК по-прежнему игнорирует запросы представителей ДНР об установлении «режима тишины». Информации о пострадавших и разрушениях пока не нет. Такое вот «перемирие».

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